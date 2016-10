Vluchtelingen bekogelen pompiers die brand in hun tehuis komen blussen

Door: redactie

8/10/16 - 14u23 Bron: AFP

Archiefbeeld van een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Chios. © afp.

Een brand op het Griekse eiland Chios heeft zaterdag minstens zes van acht bungalows verwoest, die gebouwd werden om vluchtelingen en migranten in onder te brengen.

Volgens de Griekse kustwacht was de brand in de vroege ochtenduren uitgebroken. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand staat nog niet vast.



Nipt uit zee gered

Een boot met 131 vluchtelingen en migranten aan boord is zaterdag in het zuidwesten van het Griekse schiereiland Peloponnesos in de omgeving van het havenstadje Methoni op het nippertje in veiligheid gebracht. De vluchtelingen hadden met een noodoproep gemeld dat een aantal van hen in het water was gesprongen om al zwemmend het vasteland te bereiken, aldus de Griekse kustwacht.



Volgens de Griekse kustwacht is het eerder "ongewoon" dat vluchtelingen en migranten in de Ionische Zee ten westen van Griekenland worden aangetroffen. Anders dan degenen die vanuit Turkije de Oost-Griekse eilanden proberen te bereiken, zijn de meesten van hen afkomstig uit Noord-Afrika. Ze willen eigenlijk rechtstreeks in Italië geraken en Griekenland links laten liggen.