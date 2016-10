Orkaan Matthew laat spoor van vernieling na langs de Amerikaanse kust

Door: redactie

Orkaan Matthew trekt verder langs de zuidoostkust van de Verenigde Staten. Het orkaancentrum NHC sprak vanochtend over stormvloeden in South Carolina en zijn zuidelijke buurstaat Georgia. Na de verwoestingen met honderden doden in Haïti, is Matthew langs Florida geraasd. Ruim twee miljoen mensen moesten in verschillende staten uit voorzorg hun huizen verlaten. In de VS werden tot dusver vier doden geteld, aldus CNN.

Volgens de meteorologen bereikte de orkaan windsnelheden tot 165 km/u. De weerdienst in Charleston in South Carolina riep de bevoking op binnen te blijven. Binnen de komende 36 uur kunnen langs de kusten van Florida, Georgia, South en North Carolina levensgevaarlijke overstromingen ontstaan, meldde ook het NHC.



In grote kustgebieden van Florida liet de storm ontwortelde bomen en afgeknapte elektriciteitspalen achter, wegen en straten waren bezaaid met dakpannen, vensterglas en ander puin. Meer dan een miljoen gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom. In Jacksonville en St. Augustine, de oudste stad van de VS, stonden al uren voor de komst van de storm hele kustgebieden blank.



De dodelijke slachtoffers waren volgens CNN een man en een vrouw die medische hulp nodig hadden, maar niet op tijd door de reddingsdiensten konden worden bereikt. Twee andere vrouwen werden geraakt door omgewaaide bomen. Lees ook Al bijna 900 doden in Haïti na orkaan

