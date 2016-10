Door: redactie

Zeker dertien keer hebben onze politiediensten geblunderd of op zijn minst kansen laten liggen om de daders van de aanslagen in Parijs van 13 november te ontmaskeren nog voor die konden toeslaan. In zes gevallen was de reden een tekort aan politiemensen. Dat blijkt uit het eindrapport van de toezichthouder Comité P, waarover De Tijd bericht.