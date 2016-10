Twee Italiaanse bergbeklimmers verongelukt op de Matterhorn

Door: redactie

8/10/16 Bron: Belga

Bij de beklimming van Matterhorn zijn langs de Italiaanse kant van de berg twee ervaren alpinisten verongelukt. Ze werden op bijna 4.000 meter hoogte vermoedelijk geraakt door vallend gesteente en zijn enkele honderden meter naar beneden gevallen.

Naar verluidt waren beide bergbeklimmers donderdag bij goede weersomstandigheden onderweg op een bijzonder moeilijke en zelden geprobeerde route, die langs het zuidwesten naar de top leidt. Ze waren met een kort touw aan elkaar gekoppeld. Een laatste teken van leven hadden ze via hun gsm kort voor de middag gegeven, sindsdien werd niets meer van hen vernomen. Hun lijken werden gisteren door een reddingshelikopter ontdekt.



De 4478 meter hoge Matterhorn - Cervino in het Italiaans - is één van de beroemdste bergen van de Alpen. Hij ligt op de Italiaans-Zwitserse grens tussen Valle d'Aosta en het kanton Wallis.