Amerikaanse moslims hebben het gehad met IS

8/10/16 - 10u49 Bron: Fox News

In de Verenigde Staten loopt een opvallende campagne tegen terreurgroep Islamtische Staat. Opvallend, omdat ze uitgaat van een moslimorganisatie. Op immense reclamepanelen prijkt her en der in de VS de niet mis te verstane boodschap 'Hey ISIS, you suck!!!', (Hey IS, jullie deugen niet, nvdr).