Eén op vijf Japanse werknemers in levensgevaar door overuren

Eén op vijf Japanse werknemers riskeert zich letterlijk door te werken, zo blijkt uit onderzoek van de overheid naar de Japanse werkcultuur.

Elk jaar sterven in Japan honderden mensen aan beroertes, hartaanvallen en zelfdoding door het kloppen van vele overuren. Daarnaast brengt de werklast een reeks ernstige gezondheidsproblemen met zich mee, wat tot rechtszaken leidt en oproepen om het probleem aan te pakken.



Karoshi

Het onderzoek naar 'karoshi' of dood door overwerk, werd gisteren uit de doeken gedaan door het kabinet van premier Shinzo Abe. Hoewel het populaire beeld van de Japanse loontrekker die lange uren voor het bedrijf werkt en de laatste trein naar huis neemt stilaan moet bijgesteld worden, presteren heel wat Japanse werknemers nog aanmerkelijk meer uren dan hun collega's in andere moderne economieën.



Meer dan 80 overuren per maand

Volgens het onderzoek verklaarden 22,7 procent van de bevraagde bedrijven dat hun werknemers elke maand meer dan 80 overuren presteren, de officiële grens waarna het vooruitzicht zich dood te werken ernstig moet genomen worden.



Daarbij komt dat 21,3% van de Japanse werknemers gemiddeld 49 of meer uren per week werkt. Ter vergelijking: in de VS is dat 16,4%, in Groot-Brittannië 12,5% en in Frankrijk 10,4%.



Het onderzoek besluit dat Japanse werknemers enorme werkstress ervaren, wat de overheid ertoe aanzet bedrijven op te roepen hun werkomstandigheden bij te stellen.