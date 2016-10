Syrisch leger meldt succes in provincie Hama

Door: redactie

8/10/16 - 11u49 Bron: ANP

Syrische soldaten in Achan, in de provincie Hama. © ap.

OORLOG IN SYRIE Het Syrische leger heeft met steun van zijn bondgenoten successen geboekt in de westelijke provincie Hama. Verscheidene steden en dorpen zijn heroverd en de rebellen, die de voorbij weken hun macht in de streek hadden versterkt, zijn verdreven. Dat hebben regeringsgezinde media gemeld.