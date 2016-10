Zelfmoordterroristen blazen zich op tijdens politieactie in Ankara

Door: redactie

8/10/16 - 07u31 Bron: RT, AFP

STOP TERRORISM: 2 suicide bombers blow themselves up in Turkish Capital, Ankara during a police operation #EpukaUgaidi pic.twitter.com/KJcYnt2TGj — EPUKA UGAIDI (@EpukaUgaidi) October 8, 2016

Twee zelfmoordterroristen hebben zich zaterdagochtend vroeg in de Turkse hoofdstad Ankara opgeblazen. Dat gebeurde volgens CNN Türk nadat de politie het verdachte duo had gemaand zich over te geven. Volgens de gouverneur van Ankara, Ercan Topaca, werd de politie gisteren getipt.