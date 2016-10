Orkaan Matthew maakt vier slachtoffers in Florida

Door: Redactie

8/10/16 - 04u39 Bron: CNN

Omgevallen bomen in Florida. © getty.

Orkaan Matthew heeft in de Amerikaanse staat Florida aan vier mensen het leven gekost. Dat heeft de Rick Scott, de gouverneur van de staat, bekendgemaakt.

Meer dan een kwart miljoen mensen zouden zonder stroom zitten. Volgens Scott zijn zo'n 23.000 mensen voor de orkaan op de vlucht geslagen. Dat meldt CNN. Vooral rond de stad Jacksonville is de situatie kritiek. Het water staat er als gevolg van de storm veel hoger dan normaal. "De overstroming rond Jacksonville kan nog dagen duren", aldus de gouverneur. Aan de kust wordt gewaarschuwd voor hoge golven.



President Barack Obama kondigde eerder al de noodtoestand af in Florida. In de staten South Carolina en Georgia zijn mensen opgeroepen een veilig onderkomen te zoeken.