Japanse vulkaan Aso uitgebarsten

Door: redactie

8/10/16 - 03u54 Bron: Belga

Een man spuit zijn wagen, die onder de assen van vulkaan Aso zit, schoon. © reuters.

Aso In Japan is de vulkaan Aso uitgebarsten. Dikke aswolken werden hoog de lucht in gestuwd. De regering waarschuwt onder andere voor asregen in de omgeving van de vulkaan.

De uitbarsting deed zich voor om 1.46 uur plaatselijke tijd op een van de toppen van de 1.592 meter hoge berg, die gelegen is in de prefectuur Kumamoto, op het eiland Kyushu .



Aso is een van de meest actieve vulkanen van Japan. De vulkaan barstte in september vorig jaar voor het eerst in 19 jaar uit. De top van de berg, die zaterdagochtend as spuwde, is sinds januari 1980 niet meer actief geweest, aldus lokale media.



Het Japanse meteorologische instituut heeft de bewoners gewaarschuwd niet in de buurt te komen van de vulkaan, omdat er gevaar is voor vallende stenen. Bovendien zal de vulkaan mogelijk nog een tweede keer uitbarsten. Bovendien zal de vulkaan mogelijk nog een tweede keer uitbarsten.



Het is nog niet duidelijk of de uitbarsting te maken heeft met de krachtige aardbevingen van april, in Kumamato en de naburige prefectuur Oita in april.



De regering heeft opvangtehuizen geopend op tien locaties.



In 2014 barstte de vulkaan Ontake onverwachts uit. Meer dan 60 mensen kwamen toen om het leven.