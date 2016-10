Clinton aan de leiding in peiling nadat onafhankelijken van kamp wisselden

Door: redactie

7/10/16 - 22u29 Bron: Belga

De Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton ligt voor op Donald Trump in de recentste peilingen. © ap.

Een maand voor de Amerikanen naar de stembus trekken om een nieuwe president te verkiezen, heeft de Democratische kandidate Hillary Clinton een voorsprong van vijf procentpunt op haar Republikeinse rivaal Donald Trump. Dat heeft vandaag een opiniepeiling van Quinnipiac aangetoond. De vroegere First Lady kreeg een duw in de rug van onafhankelijken die van kamp wisselden.

Presidentskandidaat Donald Trump mag zich volgens de laatste peiling zorgen beginnen maken. © afp.

De vroegere minister van Buitenlandse Zaken zou aan 45 procent van de stemintenties komen, de vastgoedmagnaat aan 40 procent. Op 26 september had Clinton met 44 procent een procentpunt voorsprong op Trump, binnen de foutmarge van de peiling.



Die dag was er het eerste televisiedebat tussen beide "hopefuls". Clinton domineerde, wat blijkbaar onafhankelijken naar haar heeft doen overhellen. Van hen zou 46 procent voor de Democrate stemmen en 32 procent voor de Republikein. Vorige maand was dat respectievelijk 35 en 42 procent.



De Libertair Gary Johnson komt nu aan 6 en ecologiste Jill Stein aan 3 procent.



De peiling van Quinnipiac dateert van woensdag en donderdag, bij 1.064 waarschijnlijke kiezers.



Volgens de gezaghebbende website realclearpolitics.com behaalt Clinton over alle peilingen sinds eind september heen een gemiddelde van 44,2 procent en Trump 40,5 procent.