"Rwandese president Kagame zit achter de aanslag op de voormalige president"

Door: redactie

7/10/16 - 19u25 Bron: Belga

De Rwandese president Paul Kagame wordt nu beschuldigd voor de moord van de Rwandese president. © reuters.

De Franse rechters die onderzoek doen naar de dodelijke aanslag op (het vliegtuig van) de Rwandese president Juvénal Habyarimana in 1994 hebben de zaak heropend. Reden is het getuigenis van een 'afvallige' ex-militair die huidig president Paul Kagame beschuldigt. Dat is vandaag uit gelijkluidende bronnen vernomen.

De dissident Kayumba Nyamwasa. © afp.

De dissident is oud-generaal Faustin Kayumba Nyamwasa. Gevlucht naar Zuid-Afrika is hij daar enkele keren doelwit van pogingen tot moord geweest. De vroegere Franse rechter Jean-Louis Bruguière heeft tegen de militair in 2006 een arrestatiebevel uitgeschreven.



De aanslag op het presidentiële vliegtuig was de aanzet tot de genocide op de tutsi's in het Midden-Afrikaanse land en die aan 800.000 mensen het leven zou hebben gekost.



Faustin Kayumba Nyamwasa lag met Kagame aan de basis van de rebellie van de tutsi's via het Rwandees Patriottisch Front, die een einde aan de volkerenmoord heeft gesteld. De dissident was van 1994 tot 2002 stafchef van het Rwandese leger.



In juni heeft hij via een notarieel document aan de Franse rechters zijn betrokkenheid bij de aanslag op het vliegtuig ontkend. Hij verwees getuigenissen die hem in nauwe schoentjes brengen van de hand en beschuldigde Kagame aanstichter van de aanslag te zijn.



Daarop heeft de Franse justitie beslist een nieuwe rogatoire commissie naar Zuid-Afrika te sturen om de vroegere generaal te laten verhoren. Een vorige rechter had dit vruchteloos geprobeerd, waardoor sinds januari het onderzoek gesloten was.



In Rwanda zelf heeft een onderzoekscommissie de verantwoordelijkheid voor de aanslag bij extremistische hutu's gelegd die zich wilden ontdoen van een voor hen te gematigde president. In Frankrijk startte een onderzoek na een klacht van de families van de Franse bemanning van het neergeschoten vliegtuig.