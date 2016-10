Door: redactie

In Haïti is het dodental na de doortocht van orkaan Matthew fors opgelopen. Er zijn nu al 842 lichamen geborgen, zeggen lokale autoriteiten aan persagentschap Reuters. De superstorm nadert nu de oostkust van de Verenigde Staten en zorgt ook daar al voor problemen. De Amerikaanse president Barack Obama heeft net als in Florida ook in de zuidoostelijke staat South Carolina de noodtoestand uitgeroepen.