Personeel McDonald's doet boekje open over seksuele aanranding door bazen

Bewerkt door: LB

7/10/16 - 19u00 Bron: Huffington Post

Protestactie tegen seksuele intimidaties bij McDonald's op Times Square in New York gisteren. © afp.

Koren op de molen voor wie al jaren verkondigt dat het bij McDonald's één en al vetzakkerij is: de fastfoodketen heeft klachten over seksuele intimidaties, in acht Amerikaanse staten, systematisch naast zich neergelegd. Medewerkers getuigden hoe hun borsten en billen werden betast en ze obscene opmerkingen over hun uiterlijk en seksuele geaardheid te horen kregen. Bazen toonden hun medewerkers pornografische beelden en één vrouw getuigde dat haar baas haar in een sms 1.000 dollar (893 euro) bood voor orale seks.

Op een dag toonde mijn chef Derek me een foto van zijn geslachtsdelen. Dat was voor mij de spreekwoordelijke druppel Cyceu Monae zegde het baantje op waarmee ze 7,6 euro per uur verdiende "Op een dag toonde mijn chef Derek me een foto van zijn geslachtsdelen. Dat was voor mij de spreekwoordelijke druppel", verklaarde Cyceu Monae, die haar baantje opzegde waarmee ze 8,5 dollar (7,6 euro) per uur verdiende.



Zonder gevolgd

De slachtoffers beschrijven hoe ze op de billen werden geslagen en hen gevraagd werd welk standje ze graag hebben. De meeste van hun collega's zwegen erover, anderen rapporteerden de intimidaties en kregen te horen dat het hun eigen schuld was. In andere gevallen bleven de aanklachten zonder gevolg.



Twee op vijf vrouwen

De klachten schetsen een triest beeld van het werk onderaan de Amerikaanse loonschaal, bij de tweede grootste werkgever van de VS. Volgens The Huffington Post wijzen de incidenten bij McDonald's op een groter probleem van seksuele intimidaties in de hele fastfoodsector. Een onderzoek dat eerder deze week verscheen, wijst uit dat 2 op 5 vrouwen in die sector op één of andere manier wordt lastiggevallen. Ze zijn bang voor vergelding en zien geen uitweg, waardoor slechts weinigen praten over hun ervaringen en het zich dan allemaal maar laten welgevallen.