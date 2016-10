"Eindelijk kan ik haar hand weer vasthouden": veteraan die al zijn ledematen verloor in Afghanistan krijgt nieuwe armen. En een nieuw leven

Koen Van De Sype

"Toen de dokter belde dat de operatie zou plaatsvinden, heb ik gehuild van geluk. Het was alsof ik na een time-out van zes jaar, weer een kans op leven kreeg." De Amerikaanse marinier John Peck (31) - die tijdens een missie in Afghanistan al zijn ledematen verloor - heeft in een ziekenhuis in Boston twee nieuwe armen gekregen. Om zijn geluk compleet te maken, vroeg hij daarna zijn vriendin ten huwelijk. "En ze zei 'ja'", lacht hij.

© johnpeckjourney.org. John Peck uit Antioch in Illinois is niets minder dan een oorlogsheld. In 2007 liep hij tijdens een missie in Irak een hersentrauma op, toen de wagen waarin hij zat op een bom reed. Een deel van zijn geheugen werd voorgoed gewist en hij moest alles opnieuw leren. Maar na zijn revalidatie vertrok hij weer, deze keer naar Afghanistan. Daar sloeg het noodlot opnieuw toe. Hij liep er op 24 mei 2010 op een bom en raakte zijn armen en benen kwijt.



Coma

Op zeker moment kreeg zijn familie het hartverscheurende nieuws dat hij van minuut tot minuut leefde en dat ze beter afscheid kwamen nemen. Drie keer kreeg hij een hartstilstand. Eén keer werd hij zelfs dood verklaard. Maar hij bleef terugvechten. En hij haalde het.



Helse pijnen

Toen hij begin augustus 2010 weer wakker werd, kon hij zich niet bewegen. Zijn huid was bovendien hypergevoelig, zodat hij helse pijnen had als iemand hem aanraakte. Vier jaar had hij nodig om te revalideren en met de hulp van prothesen weer zelf te leren bewegen. © johnpeckjourney.org.

© Facebook . En hij stelde zich uitdagingen. Hij ging parachutespringen, duiken in Key West en reed tachtig kilometer met een handfiets. En hij ging aan liefdadigheid doen, om anderen te helpen.



Verlossende telefoontje

In 2014 kwam hij op een wachtlijst te staan voor een dubbele armtransplantatie. En in augustus van dit jaar kwam eindelijk het verlossende telefoontje. "Mijn eerste reactie was er één van pure blijdschap. Maar ik dacht ook aan de familie van de donor. Want zij waren een geliefde verloren. Ik wil hen ervan verzekeren dat ik me er bewust van ben dat dit een prachtig geschenk is." © johnpeckjourney.org. © johnpeckjourney.org.

Na een operatie van maar liefst 14 uur door 12 chirurgen werd hij wakker met zijn twee nieuwe armen. Hoewel ze nog wat gehavend zijn en houterig bewegen, is John dolgelukkig. "Het moment dat ik ze zag, hield ik ervan. Ze zagen er zo natuurlijk uit en waren een perfecte match, zowel qua grootte als qua teint", vertelt hij aangedaan. © johnpeckjourney.org.

© johnpeckjourney.org. De dokters van het Brigham and Women's Hospital maken zich sterk dat zijn toestand binnen de 9 tot 12 maanden kan normaliseren. "Het eerste wat ik heb gedaan, was een speciale armband omdoen om mijn makkers te gedenken. Die had ik zo lang niet kunnen dragen."



Vriendin

Meteen daarna vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. En ze zei meteen ja. "Ik ben zo blij dat ik haar hand weer kan vasthouden", vertelt hij geëmotioneerd. © johnpeckjourney.org.