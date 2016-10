Kerry wil onderzoek naar "oorlogsmisdaden" Rusland en Syrisch regeringsleger

Door: redactie

OORLOG IN SYRIE Tijdens de door Rusland bijeengeroepen spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad hebben de drie Westerse leden met vetorecht uitgehaald naar Moskou en Damascus. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry wil een onderzoek naar mogelijke "oorlogsmisdaden" begaan door het Syrische leger en zijn Russische bondgenoot.

Frankrijk en Groot-Brittannië dringen aan op het beëindigen van de bombardementen op het door Jabhat al-Nusra (al-Qaida) gecontroleerde oostelijke deel van de stad Aleppo. Rusland zelf zegt het initiatief van speciaal VN-gezant Staffan de Mistura te steunen: dat houdt in dat de jihadisten van al-Nusra het stadsdeel met de wapens in de hand mogen verlaten. Op die manier wordt de gegijzelde burgerbevolking gespaard.



Ziekenhuizen bombarderen

Volgens Kerry heeft het Syrische regime donderdagnacht "opnieuw een ziekenhuis gebombardeerd", waarbij volgens hem twintig doden en 100 gewonden zijn gevallen. Volgens Kerry doen "ze" niets anders dan (geïmpliceerd wordt: bewust) ziekenhuizen bombarderen. Dit gaat verder dan een toevalligheid of vergissing, zei de minister, al dan niet bewust verwijzend naar het recente Amerikaanse bombardement op Deir Ezzor dat 80 regeringssoldaten het leven kostte.



Rebellen als ratten in de val

Rusland staat naar verluidt ook niet afkerig van een door Frankrijk ingediend ontwerp van resolutie, dat waarschijnlijk morgen ter stemming wordt voorgelegd. De tekst voorziet in een staakt-het-vuren in Aleppo om de belegerde bevolking - zowat 250.000 in Oost-Aleppo, ruim een miljoen in de rest van de stad - van humanitaire hulp te voorzien. Moskou wil echter niet (meer) dat bestanden door de rebellen of jihadisten worden gebruikt om zich te hergroeperen of herbewapenen. Doordat Oost-Aleppo momenteel geheel is omsingeld, zitten de rebellen als ratten in de val.