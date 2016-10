Saoedi-Arabië stenigt kinderen (en moet daar nu mee stoppen van de VN)

Door: redactie

Saoedi-Arabië moet wetten intrekken die toelaten dat kinderen worden gestenigd, amputaties ondergaan, zweepslagen krijgen of terechtgesteld worden. Die oproep komt van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, dat gisteren een rapport publiceerde over Saoedi-Arabië.

De achttien onafhankelijke experten van het comité analyseerden in hoeverre Saoedi-Arabië het VN-verdrag naleeft dat de rechten van burgers jonger dan 18 jaar beschermt. Kinderen ouder dan 15 jaar worden vervolgd zoals volwassenen en kunnen worden terechtgesteld, na rechtszaken waarbij geen garanties van een eerlijk proces zijn, zo staat in het rapport van het VN-Comité.



Saoedi-Arabië moet ook verbieden dat kinderen in een isoleercel worden gezet, tot levenslange celstraffen worden veroordeeld en dat kinderen publieke executies bijwonen, aldus het comité. Voorts moet het land alle vormen van lijfstraffen in alle omstandigheden, ook binnen het gezin, verbieden. Daarnaast hekelde de instantie ook dat de Saoedische wetgeving meisjes nog steeds discrimineert en dat het land hen een systeem van mannelijke voogdij oplegt.



In het rapport haalt het comité ook de militaire operatie van Saoedi-Arabië in Jemen aan. Saoedi-Arabië leidt daar een coalitie die aanvallen uitvoert op de sjiitische Houthi-rebellen. Het comité stelt dat Saoedi-Arabië via die operatie in Jemen ernstige schendingen van de rechten van het kind begaat. Bij die luchtaanvallen en beschietingen zijn volgens het comité honderden kinderen gedood en verminkt. Ook gebruikt het land "uithongering" als een vorm van oorlogsvoering.



Volgens de Britse krant The Independent zei de Saoedische mensenrechtencommissie aan het comité dat de (fundamentalistische interpretatie van de) islamitische sharia-wet boven alle wetten en verdragen staat, ook het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.