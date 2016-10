Kroatië krijgt nieuwe regering

Door: redactie

Andrej Plenkovic. © ap.

Kroatië krijgt, een maand na de vervroegde parlementsverkiezingen, een nieuwe, centrumrechtse regering. De christelijk-conservatieve HDZ en de relatief nieuwe 'hervormingspartij' Most (Brug) zijn het vrij verrassend eens geworden om een coalitie te vormen.

Om een degelijke meerderheid in het 150 zitjes tellende parlement te verkrijgen, werden ook afgevaardigden van de minderheden (Hongaren, Italianen,..) in de regering opgenomen. Die coalitie is goed voor 91 zetels.



Nieuwe regeringsleider wordt de 46-jarige Andrej Plenkovic, die tot dusver voor de HDZ (Kroatische Democratische Unie) in het Europarlement zetelde. Most wist vier ministerportefeuilles en de post van parlementsvoorzitter uit het formatieberaad te slepen.



Schip

Beide partijen vormden ook de vorige regering, maar dat schip maakte toen heel snel water. Centraal in de ruzie stond de toenmalige voorzitter van de HDZ, Tomislav Karamarko, die betrokken was (is) in een corruptiezaak. Most besliste toen uit de coalitie te stappen.



Partijvoorzitter

Intussen is Karamarko als partijvoorzitter opgevolgd door Plenkovic. Die zal maandag formeel de vraag tot regeringsvorming ontvangen van presidente Kolinda Grabar-Kitarovic.