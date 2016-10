Burundi wil zich terugtrekken uit Internationaal Strafhof

Door: redactie

Burundi heeft de procedure opgestart om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Een wetsontwerp in die zin zal ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. Dat heeft vice-president van het Oost-Afrikaanse land Gaston Sindimwo aangekondigd op de nationale radio. Sindimwo verklaarde dat het land op die manier "zijn soevereiniteit terug wil winnen".

Dat Burundi zich uit het ICC wil terugtrekken, is geen verrassing: de beslissing komt er zes maanden nadat het Strafhof aankondigde een inleidend onderzoek te openen naar het aanhoudende geweld in het land.



Burundi bevindt zich in een spiraal van geweld sinds president Pierre Nkurunziza in april van dit jaar aankondigde zich kandidaat te stellen voor een derde ambtstermijn. Dat gaat in tegen de grondwet van het land. Bij gewelddadige protesten kwamen al minstens 500 mensen om het leven, 600 tot 800 anderen zijn vermist. 300.000 mensen moesten het land verlaten.



Volgens Abdoulaye Tine, advocaat bij het Internationaal Strafhof, betekent de beslissing van Burundi evenwel niet dat het onderzoek naar het land nu wordt stopgezet. "Lidstaten kunnen de organisatie verlaten, maar deze aankondiging van de Burundese regering schort de huidige onderzoeken niet op en geeft het land evenmin het recht om mensen te vermoorden en mensenrechten te schenden", klonk het streng.



Het ICC ligt al langer onder vuur van verschillende Afrikaanse landen. De Afrikaanse Unie (AU), klaagde al verscheidene keren over de praktijken van het ICC. Dat zou het Afrikaanse continent oneerlijk behandelen. Ook landen als Kenia en Zuid-Afrika overwegen daarom zich uit het Strafhof terug te trekken.