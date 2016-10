Duitsland wil uitkeringen voor EU-migranten beperken

Door: redactie

7/10/16 - 16u47 Bron: Belga

De Duitse bondskanselier Angela Merkel. © getty.

De Duitse regering wil dat burgers van andere EU-lidstaten minder snel in Duitland aanspraak kunnen maken op een sociale uitkering. Ze zou daarover volgende week een wetsontwerp goedkeuren, zeggen Duitse media vandaag op gezag van regeringsbronnen. EU-migranten zouden pas na vijf jaar uitkeringen kunnen krijgen.

De bedoeling van de maatregel is om het uitkeringstoerisme in Duitsland tegen te gaan. Het Europees Hof oordeelde twee jaar geleden al dat lidstaten uitkeringen mogen weigeren aan EU-migranten als ze zich zonder werk of uitzicht op werk in een andere lidstaat vestigen. Maar het federaal sociaal hof in Duitsland oordeelde vorig jaar dat iedereen na zes maanden recht moet hebben op een uitkering.



De Duitse steden en gemeenten zien dat echter niet zitten. Zij betalen de uitkeringen en vrezen voor een miljardenfactuur, als gevolg van een nieuwe golf van uitkeringstoerisme. Sinds 2014 zijn er immers geen beperkingen meer op het vrije verkeer voor mensen uit Bulgarije en Roemenië.



De gemeenten ijverden daarom bij de federale regering voor een wetswijziging. Die zou er nu komen. EU-migranten die niet in Duitland werken zouden zo pas na vijf jaar volledige sociale rechten hebben.



Het beperken van de sociale rechten van EU-burgers speelde een belangrijke rol in het debat over een voortgezet EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Voor het Brexit-referendum had de Britse premier Cameron dat op de Europese tafel gelegd, maar dat kon niet voorkomen dat een nipte meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Unie stemde.