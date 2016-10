Hitler schreef stiekem zijn eigen biografie

Door: redactie

Een biografie over Adolf Hitler, verschenen in 1923, zou in het geniep door de dictator zelf geschreven zijn in een poging zichzelf op te werpen als nieuwe leider van het Duitse volk. Dat beweert Thomas Weber, een historicus aan de universiteit van de Schotse stad Aberdeen. Officieel is de Duitse oorlogsheld en schrijver Victor von Koerber de auteur, maar dat blijkt nu dus niet te kloppen, zo meldt de nieuwszender CNN.