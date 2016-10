"Wat jullie ook zeggen, ik blijf lachen": meisje met progeria slaat meesterlijk terug na haatberichten

Koen Van De Sype

7/10/16 - 15u17

"Dit is voor alle mensen die lelijke dingen over mij en mijn familie verspreiden: wat je ook doet of zegt, het raakt ons niet. Want ik lach de hele dag, elke dag." Progeriapatiëntje Adalia Rose (9) uit Pflugerville in het Amerikaanse Texas heeft in een videoboodschap op haar Facebookpagina uitgehaald naar de negatieve commentaren die ze soms krijgt. En die boodschap ging in geen tijd viraal: in amper twaalf uur werd het filmpje bijna een half miljoen keer bekeken.

Adalia Rose werd bekend in 2012, toen haar ouders een filmpje op YouTube zetten waarin ze 'Ice, Ice Baby' van Vanilla Ice opvoerde. Het schattige meisje - dat aan progeria lijdt, een ziekte waardoor ze veel sneller veroudert en haar levensverwachting maar 14 jaar is - veroverde er meteen alle harten mee. Er volgde nog een hele reeks andere video's, waarin ze danste en zong, en in geen tijd was ze een waar social media-fenomeen. Lees ook Baby geboren met uiterlijk van 80-jarige

