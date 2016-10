Ukip start onderzoek naar incident in Straatsburg

Door: redactie

De Britse anti-Europese partij Ukip start een onderzoek naar het incident in Straatsburg waarbij Europarlementslid Steven Woolfe naar het ziekenhuis moest overgebracht worden. Dat heeft boegbeeld Nigel Farage vandaag aangekondigd. Parlementsvoorzitter Martin Schulz verwijst de zaak met spoed door naar het adviescomité dat inbreuken op de gedragscode moet bekijken.

"Ik bevestig dat ik de voorzitter en partijsecretaris heb gevraagd, begin volgende week een onderzoek te voeren om de waarheid te achterhalen", zo deelde Farage in een persmededeling mee.



Vierentwintig uur na de feiten blijft er mist hangen rondom het incident. In een interview met de tabloid Daily Mail stelt Woolfe dat zijn partijgenoot Mike Hookem, een 62-jarige oud-militair, hem tijdens een stormachtige vergadering van Ukip een klap heeft toegediend. De spanning zou gestegen zijn toen Woolfe erkende dat hij had geprobeerd om over te stappen naar de conservatieve partij, maar niettemin een gooi wou doen naar het voorzitterschap van Ukip. Hookem ontkent de feiten. "Ik heb Steven niet geslagen en ik heb niet gezien dat hij zijn hoofd gestoten heeft."



Ook Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz heeft intussen gereageerd op het incident in zijn halfrond. "Het hoeft geen betoog dat oneerbiedig en gewelddadig gedrag geen plaats heeft in dit parlement." Hij heeft het adviescomité dat waakt over het respect voor de gedragscode voor Europarlementsleden gevraagd om de zaak volgende week te bespreken.