Deze man heeft 70 kinderen. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg

"Ik ben zeker van 70 kinderen, maar het zouden er een pak meer kunnen zijn. Ik krijg tot tien aanvragen per dag en ik doe dit al vier jaar." Matt Stone (37) uit North Carolina in de Verenigde Staten runt een Facebookpagina waarop hij zijn sperma - naar eigen zeggen - gratis aanbiedt aan mensen die graag een kindje willen. En die heeft bijzonder veel succes.

Stone - zelf single en vader van twee - werkte vroeger in een spermabank, maar begon enkele jaren terug 'op zichzelf'. Wie graag een kindje wil maar geen sperma ter beschikking heeft, kan bij hem terecht. "Spermabanken zijn vaak erg duur en ze hebben niet altijd het belang van de ouders als hoogste goed", vertelt hij.



Hij deelt zijn zaad wel niet zomaar uit. Er is een selectieproces, waarmee hij zich ervan wil verzekeren dat de kinderen in warme gezinnen terecht komen. In een vragenlijst wordt gepeild naar achtergrond en inkomen en hij gaat zelf op het internet op zoek naar wie de kandidaten écht zijn.



Goed gevoel

De man - die nu in de IT-sector werkt - krijgt elke keer een "ongelofelijk goed gevoel" als hij hoort dat een bevruchting met zijn sperma gelukt is. "Ik help koppels die problemen hebben met de vruchtbaarheid of geen kind kunnen krijgen omdat ze bijvoorbeeld holebi zijn. Zo kan voor hen een droom in vervulling gaan, die ze anders misschien nooit zouden kunnen waarmaken."



90 procent lesbische koppels

Bij 90 procent van de vrouwen die een beroep op hem doen, gaat het om lesbische koppels. Verder helpt hij ook heterokoppels (5 procent) en alleenstaande vrouwen (5 procent). Op dit moment zijn zeker 20 vrouwen zwanger van hem.