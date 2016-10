Colombiaanse president wint Nobelprijs voor Vrede

Door: redactie

7/10/16 - 13u46 Bron: vtmnieuws.be

video

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Dat heeft de voorzitter van het Nobelcomité in Oslo bekendgemaakt. Santos werd gekozen wegens zijn "resolute pogingen om na meer dan vijftig jaar een einde te maken aan de burgeroorlog" in het Latijns-Amerikaanse land. Die oorlog heeft minstens 220.000 mensenlevens gekost en bijna zes miljoen mensen zijn dakloos. De uitreiking aan de president is echter verrassend omdat zijn vredesakkoord met de Farc-rebellen in een referendum verworpen werd.