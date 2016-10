Filip en Mathilde naar Japan

Door: redactie

7/10/16 - 13u38 Bron: Belga - ANP

Filip en Mathilde trekken naar Japan op uitnodiging van keizer Akihito (82). In 1993 woonde hij met keizerin Michiko de begrafenis van koning Boudewijn bij. De benoeming van een nieuwe Japanse premier moest toen wachten. © ap.

België en Japan vieren dit jaar 150 jaar diplomatieke betrekkingen. Kroon op de viering wordt het staatsbezoek dat koning Filip en koningin Mathilde komende week brengen aan het land van de rijzende zon.

© belga.

Op de agenda staan tal van economische, academische en culturele uitwisselingen.



Het staatsbezoek moet vooral de goede banden tussen Japan en België versterken, meldt persbureau Belga. Japan is vooral een belangrijke handelspartner, maar ook op academisch en cultureel vlak vinden beide landen elkaar al langer.



Een opvallend aspect in de Belgisch-Japanse relaties zijn de goede banden tussen de Japanse keizerlijke en de Belgische koninklijke familie. Vooral onder koning Boudewijn werden de relaties versterkt. Naast staatsbezoeken en handelsmissies brachten leden van de koninklijke familie vaak ook privébezoeken aan de Japanse keizerlijke familie.



Filip en Mathilde zijn in Japan op uitnodiging van keizer Akihito. De 82-jarige keizer liet onlangs doorschemeren dat hij wil aftreden. Daarvoor is echter een wetswijziging nodig.