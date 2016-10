Man in NYC vindt mogelijk mensenhart in vuilbak

Door: redactie

7/10/16 - 11u55 Bron: AD.nl

Een 67-jarige man in New York City heeft woensdagochtend een opmerkelijke vondst gedaan toen hij aan het rommelen was in een prullenbak: hij stuitte op iets wat verdacht veel weg had van een mensenhart.

De man vond het hart op de bodem van de vuilbak in een plantenpot, schrijft The Guardian. Hij schakelde de politie in die meteen een onderzoek instelde, onder meer naar de herkomst van de plantenpot. Daaruit moet ook duidelijk worden of het inderdaad om een mensenhart ging en niet om een hart van een dier.



Het is niet de eerste keer dat in de Verenigde Staten op willekeurige plekken organen worden gevonden. In augustus werd in de staat Ohio een mensenhart gevonden bij een tankstation. Dat bleek niet gerelateerd te zijn aan een misdrijf.



In juni werd de 26-jarige Joshua Long gearresteerd, omdat hij een brein had gestolen dat hij gebruikte om high te worden. Het brein werd gebruikt als lesmateriaal en was doordrenkt met formaldehyde om het te kunnen conserveren. Long stopte er bovendien vermoedelijk marihuana in.