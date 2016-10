Door: redactie

Het gevoelige defensiedossier van de regering Michel is de vervanging van de F-16. Een contract van zo'n vijf miljard euro. Eén van de vijf kandidaat-opvolgers is de Amerikaanse F-35, van Lockheed-Martin. Het bedrijf had ons gisteren al rondgeleid in de fabriek in Fort Worth, vandaag mogen we mee naar de luchtmachtbasis Luke, in Arizona. waar alle F-35-piloten hun opleiding krijgen, niet alleen de Amerikanen, maar gevechtspiloten van over de hele wereld.