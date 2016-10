Pedofiel die betrapt werd met 137.000 foto's krijgt geen straf "zodat hij gezin kan starten"

Koen Van De Sype

7/10/16 - 10u51 Bron: The Telegraph

Een 41-jarige man uit het Engelse Church Gresley heeft van de rechter geen effectieve straf gekregen, hoewel hij was betrapt met ruim 137.000 foto's met kinderporno. Er hing hem nochtans een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Opmerkelijk: zijn smeekbede dat hij graag vader wilde worden, gaf bij de rechter de doorslag.

De man werd in februari in de boeien geslagen, nadat de politie getipt was dat een IP-adres dat aan zijn Sky-account was gekoppeld, gebruikt was om de foto's te downloaden. Er volgde een huiszoeking en daarbij werden zijn computer, externe harde schijf, zijn laptop, mobiele telefoon en USB-sticks in beslag genomen. Een eerste scan gaf aan dat er minstens 10.000 bezwarende foto's en video's op stonden. Dat liep al snel op tot ruim 137.000 foto's en 4.336 video's.



De man - die naar eigen zeggen al een viertal jaar bezig was met zijn 'collectie' - pleitte meteen schuldig toen hij woensdag voor het Derby Crown Court verscheen. Maar tegen alle verwachtingen in kreeg hij alleen een straf onder voorwaarden. Als hij de komende twee jaar niet opnieuw wordt betrapt, hoeft hij zijn celstraf van 10 maanden niet uit te zitten. Hij mocht na de zitting gewoon naar huis.



Motivatie

In de motivatie van het vonnis zei de rechter dat hij de man een tweede kans wilde geven, omdat het zijn eerste veroordeling was en hij meteen schuld had bekend. "U heeft zich hiervóór altijd goed gedragen, u heeft een vaste baan en een vrouw die u steunt en samen met u in de nabije toekomst een gezin wil stichten", klonk het. "Desalniettemin gaat het niet om een misdrijf zonder slachtoffers. De beelden tonen ernstig misbruik van soms erg jonge kinderen. Daarom toch enkele voorwaarden."



Huisarrest

De man moet 160 uur gemeenschapsdienst uitvoeren en krijgt huisarrest tussen 7 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Hij mag niet met kinderen werken en moet het register van zedendelinquenten tekenen. En hij draait ook op voor 280 euro aan gerechtskosten.