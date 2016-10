Auto rijdt in op dodenwake in Australië: vrouw komt om

Door: redactie

7/10/16 - 08u13 Bron: ANP

Woman dead and at least five people injured after a car ploughed into a home hosting a funeral in Kowanyama. #9News pic.twitter.com/E7oWNhVkMx — Nine News Brisbane (@9NewsBrisbane) October 7, 2016

Zeker een vrouw is vandaag om het leven gekomen in het noordoosten Australië toen een auto inreed op een huis waar op dat moment een dodenwake aan de gang was. Ten minste twaalf personen raakten ernstig gewond. De politie sluit niet uit dat er opzet in het spel was, meldden Australische media.