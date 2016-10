Vrijwilligers Syrië favoriet voor Nobelprijs Vrede

Door: redactie

Na een week waarin onder meer de Nobelprijzen voor scheikunde, natuurkunde en biologie werden toegekend, is het vandaag de beurt aan de bekendste: die voor de Vrede. Maar liefst 376 mensen, groepen en instanties zijn genomineerd voor de prijs.

De grote favoriet zijn de Witte Helmen: de vrijwilligers in Syrië die bij elk bombardement niet naar de schuilkelders rennen, maar proberen mensen onder het puin vandaan te halen. Ook klokkenluider Edward Snowden is genomineerd.



Bij de Nobelprijs voor de Vrede blijft het echter altijd tot het laatste moment gissen. Het comité dat de prijs toekent, maakt vaak verrassende keuzes. Zo werd de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorig jaar getipt vanwege haar opstelling in de vluchtelingencrisis. Uiteindelijk ging de prijs echter naar het Kwartet voor Nationale Dialoog in Tunesië, dat na de Arabische Lente instrumenteel was bij het smeden van een nieuw democratisch bestel in Tunesië.



De Witte Helmen, officieel de Syria Defense Force, telt zo'n 3.000 vrijwilligers en is onder meer actief in het belegerde Aleppo. Over de groep verscheen onlangs een korte documentaire op Netflix. 'Wie een leven redt, redt de gehele mensheid', luidt het motto van de film, een citaat uit de Koran.