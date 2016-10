Pizza's nooit geleverd: man krijgt 1.200 dollar

MVDB

7/10/16 - 06u56 Bron: 7 News

Tim Driscoll. © Screenshot 7 News.

Drie pizza's, twee lookbroodjes en twee frisdranken. Dat was de bestelling die de Australische advocaat Tim Driscoll (30) in april vorig jaar online doorgaf aan een filiaal van pizzaketen Domino's in de Autralische staat New South Wales. De bestelling werd alleen nooit geleverd.

Na een uur wachten belde hij het restaurant om te vragen waar de pizza's bleven. De filiaalhouder excuseerde zich en verklaarde dat het die avond zeer druk was. Hij stelde voor om het volledige bedrag te vergoeden. Net als de pizza's, kreeg Driscoll echter nooit geld. De klant liet het er niet bij. Domino's kreeg verschillende mails met de vraag waarom de vergoeding uitbleef. De pizzaketen antwoordde steeds dat het onderzoek nog gaande was. Dat ging te traag voor de advocaat. Hij sleepte Domino's voor de rechter. Opmerkelijk, want de man heeft aandelen van de pizzaketen.



In de rechtszaal bleek dat het bedrijf geen advocaat onder de arm had genomen. De rechter ging niet mee in de oorspronkelijke schade-eis die Driscoll had gevraagd. Hij stelde dat Domino's hem 9.000 Australische dollar verschuldigd was. De rechter hield het bij een schadevergoeding van 1.203,27 dollar of bijna 820 euro.



Domino's reageerde schriftelijk op de veroordeling. De pizzaketen is naar eigen zeggen "teleurgesteld dat ze een klant in de steek hebben gelaten." Domino's overweegt in beroep te gaan tegen de veroordeling. Om de beslissing van de rechter te vieren, heeft Driscoll zijn collega's op het advocatenkantoor getrakteerd op pizza's ... van Domino's.