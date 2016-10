Colombiaanse president krijgt Nobelprijs voor Vrede

Door: redactie

7/10/16 - 11u02

De Nobelprijs voor de Vrede is vrijdag toegekend aan president Juan Manuel Santos van Colombia. De prijs wordt ook opgedragen aan de gehele Colombiaanse bevolking. De keuze van het Nobelcomité is opmerkelijk, aangezien de Colombiaanse bevolking het vredesakkoord tussen de regering en rebellenbeweging FARC vorige week in een referendum nipt afwees.