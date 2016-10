Zweedse krijgt zoon dankzij baarmoeder van haar moeder

Door: redactie

In Zweden is een jongetje geboren dat drie familiegeneraties aan elkaar linkt: de zoon die Emilie Eriksson baarde, is ter wereld gekomen uit de baarmoeder van haar moeder. De oma van het jongetje dus. "Het is net science fiction."

De 30-jarige Eriksson is de eerste vrouw die een kind ter wereld bracht nadat ze de baarmoeder van haar moeder getransplanteerd kreeg. Zelf werd ze namelijk geboren zonder eigen baarmoeder. "Het is een verhaal waar je in de toekomst over zult lezen in geschiedenisboeken. En het gaat over mij", zegt de Zweedse over de revolutionaire ingreep.



Haar zoontje Albin is inmiddels bijna twee jaar oud en maakt het goed. "Later zal ik hem eens moeten uitleggen wat zijn moeder en oma allemaal hebben doorgemaakt."



Intussen is Eriksson bereid om naar buiten te treden met haar verhaal. Ze hoopt namelijk dat ook andere vrouwen die graag kinderen willen aangemoedigd worden door deze uitzonderlijke transplantatie. "Ik hoop dat dit ook voor anderen die dit nodig hebben werkelijkheid kan worden."



In 2014 werden in Zweden twee kinderen geboren nadat de moeders een baarmoedertransplantatie hadden ondergaan.