Venezolaanse politie schiet 19 mensen dood tijdens acties tegen criminaliteit

Door: redactie

7/10/16 - 04u34 Bron: Belga

Mensen wachten in de rij buiten een supermarkt in Caracas. Door de politieke crisis zijn er voedseltekorten. © afp.

De ordediensten in Venezuela hebben donderdag tijdens operaties tegen criminaliteit in verschillende regio's in het land negentien mensen doodgeschoten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken, generaal Nestor Reverol, gemeld.

De acties van de politie en het leger maken deel uit van de zogenaamde "Bevrijdingsoperaties van het volk". Ze werden gelanceerd om "alle regio's te beschermen die het slachtoffer zijn van crimineel geweld", aldus de minister op de staatstelevisie.



Georganiseerde maffia

De operaties waren gericht tegen "de georganiseerde maffia die problemen veroorzaakt". De politie en het leger arresteerden in het departement Lara zestien mensen en namen er 38 wapens in beslag. "We gaan de operaties voortzetten, die nodig zijn om de vrede in ons land te verzekeren", aldus de minister, die toevoegt dat president Nicolas Maduro zelf de opdracht heeft gegeven voor de operaties.



Gewelddadig land

Venezuela is een van de meest gewelddadige landen ter wereld. De bevrijdingsoperaties gingen van start in juli 2015, en sinds het begin van dit jaar kwamen daardoor al 245 mensen om het leven. Procureur-generaal Luisa Ortega zegt bezorgd te zijn over de operaties, die het aantal klachten rond de schending van de mensenrechten fors hebben doen toenemen.