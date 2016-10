Kinshasa overweegt sancties tegen ons land na beperking duur diplomatieke visa

Door: redactie

7/10/16 - 01u06 Bron: Belga

© photo news.

De Democratische Republiek Congo overweegt dwingende sancties tegen België, waaronder de weigering van visa voor eigenaars van een Belgisch diplomatiek paspoort. Dat is een reactie op een maatregel die Brussel nam om de duur van diplomatieke visa voor Congolezen tot 6 maanden te beperken. Dat meldt viceminister bevoegd voor Congolezen in het Buitenland Antoine Boyamba.

De mogelijke sancties passen binnen het principe van wederkerigheid, dat "de eerste regel is binnen de diplomatie", aldus Boyamba volgens Radio Okapi. "De DRC heeft ook de plicht, of eerder het recht, om enkele dwingende beslissingen te nemen. Ook wij mogen zeggen dat we geen visa meer uitvaardigen aan eigenaars van Belgische diplomatieke paspoorten, of kunnen enkele economische sancties afkondigen."



Politieke situatie

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verklaarde gisteren dat België beslist heeft om de duur van de visa voor Congolese verantwoordelijken met een diplomatiek paspoort te beperken tot zes maanden. Ons land doet dat vanwege de evolutie van de politieke situatie in Congo, waar de verkiezingen zijn uitgesteld, mogelijk tot eind 2018.



Boyamba verklaarde nog dat Kinshasa nog geen definitieve beslissing heeft genomen in verband met de sancties, maar dat de mogelijkheid zeker bestaat.