Vertederende foto van agente die kind troost raakt miljoenen

Door: redactie

7/10/16 - 00u42

Agente Precious Cornner Jones ging bij het jongetje op de vloer liggen. © kos.

Een foto waarop een vrouwelijke politieagent naast een jongetje op de grond ligt, heeft miljoenen mensen - en ouders - wereldwijd geraakt. Agent Precious Cornner-Jones was samen met collega's op een school in Indianapolis, op 'high-five-rally', waar ze alle leerlingen een 'high five' kwam geven, toen ze een jongetje op de grond zag liggen.

"Het jongetje had een blik op zijn gezicht die ik als moeder van drie maar al te goed herkende", zegt de agente. "Deze kleine jongen had een zware ochtend achter de rug en was op de grond gaan liggen. Ik zag hoe zijn moeder het liet gebeuren en toekeek. Ze zei dat dit de manier was waarop haar zoontje zich de laatste tijd uitdrukte", schreef Corrner Jones op Facebook bij de foto.



Breng vrede en liefde

"Ik besloot om met hem te gaan praten - op zijn niveau. Hij begon te huilen, dus veegde ik zijn tranen weg en liet ik hem weten dat het wel goed komt. Kinderen hebben evenveel recht op een slechte dag als wij, dus gun hen dat moment om even tot zichzelf te komen", schreef ze. Ook riep ze iedereen op om mensen in hun omgeving die dat nodig hadden, op te beuren. "Breng vrede en liefde en jij bent misschien wel de persoon die hen hoop geeft", eindigde ze haar post.



Moedermoment

De post werd al duizenden keren 'geliked' op Facebook en werd meer dan achthonderd keer gedeeld en veel mensen loofden de agente voor haar vriendelijkheid en empathie. "Het was geen politiemoment, maar een moedermoment", besluit de agente.