Zuid-Florida ontsnapt voorlopig aan 'monster' Matthew' - al tienduizenden elders zonder stroom

Door: redactie

7/10/16 - 05u00 Bron: Belga

Hevige regen in Jacksonville, Florida kondigt de komst van 'monsterorkaan' Matthew aan. © afp.

In de Amerikaanse staat Florida zitten al meer dan 80.000 huishoudens zonder elektriciteit door de komst van orkaan Matthew. Hoewel de orkaan nog niet aan land is, zijn de hevige winden die eraan vooraf gaan al genoeg om de stroom uit te laten vallen. Zo'n twee miljoen Amerikanen die in het pad van de orkaan wonen hebben de oproep gekregen om te evacueren.





Tienduizenden mensen zitten in Palm Beach Country al zonder elektriciteit. Intussen halen de inwoners van grote delen van het zuiden van Florida, onder andere in Miami, opgelucht adem, nu dat het erop lijkt dat de orkaan hen heeft overgeslagen. Miami is met 400.000 inwoners de grootste stad van Florida. De bevolking had zich voorbereid op een ramp zoals orkaan Andrew in 1992, toen meer dan meer dan 25.000 woningen met de grond gelijk werden gemaakt. Voorlopig beperkt de impact zich tot rukwinden en hevige regenval. Verschillende straten, geflankeerd door zandzakjes, zijn onder water gelopen.



Volgens experts volgt de storm een oostelijker pad dan werd voorspeld. In Broward Country waar de stad Fort Lauderdale ligt, is Matthew als van orkaan in de vierde categorie (windstoten tussen de 210 en 249 kilomter per uur) gedegradeerd tot tropische storm.



Cirkelbeweging

Matthew is deze nacht over de Bahama's getrokken en raast nu langs Florida. Het is nog niet duidelijk of het oog van de storm in Florida aan land gaat, maar dat maakt voor de gevolgen weinig uit. Juist boven zee kan de orkaan zorgen voor hoge golven en overstromingen. Meteorologen denken dat de orkaan langs de kust naar het noorden trekt en vervolgens naar de oceaan afbuigt. Er wordt zelfs rekening gehouden met een cirkelbeweging, waardoor Matthew nog eens aan land zou kunnen komen. Inmiddels vormt zich boven Caraïbisch gebied een nieuwe orkaan: Nicole, die inmiddels al van categorie twee (windsnelheden van 154-177 kilometer per uur). De stormen krijgen tradioneel op alfabetische volgorde namen.



Noodtoestand in Florida en South-Carolina

De Amerikaanse president Barack Obama heeft eerder vannacht ook in de zuidoostelijke staat South Carolina de noodtoestand uitgeroepen. Eerder op de dag deed hij dat ook al voor Florida. Door de noodtoestand uit te roepen kunnen onmiddellijk middelen vrijgemaakt worden voor de staten.



"Desastreuze gevolgen"

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Centre zal de storm "mogelijk desastreuze gevolgen" hebben voor de zuidoostelijke staten in de VS. Gouverneur Rick Scott miljoenen mensen opgeroepen om zich in veiligheid te brengen. "Neem geen risico's, vertrek nu", schreef hij op Twitter. "Deze storm zal je doden", zei Scott nog tijdens een persconferentie. Een dergelijke waarschuwing kwam er ook van Weather Channel-veteraan Bryan Norcross, die de televisiekijkers waarschuwde dat ze het gevaar van Matthew niet mogen onderschatten. "Ga er niet van uit dat je zult overleven als je thuis blijft. Er zal enorme schade zijn en waarschijnlijk een zeer pijnlijk verlies van mensenlevens. Op basis van alles wat we weten, zal Matthew de geschiedenisboeken ingaan."



Volgens het Amerikaanse NBC News kunnen ongeveer 11 miljoen mensen in Florida getroffen worden door Matthew, en kan de schade die de orkaan veroorzaakt in Florida, Georgia en South Carolina oplopen tot 200 miljard dollar.