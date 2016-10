Florida zet zich schrap voor orkaan Matthew - Obama roept ook noodtoestand uit in South Carolina

Door: redactie

7/10/16 - 00u50 Bron: Belga

Files in Florida: mensen ontvluchten hun huizen aan de oostkust die door orkaan Matthew wordt bedreigd. © ap.

Orkaan Matthew is onderweg naar Freeport, de grootste stad op het eiland Grand Bahama. De storm zal daar volgens het Amerikaanse National Hurricane Centre rond middernacht Belgische tijd aankomen, alvorens rond 02.00 uur deze nacht aan land te gaan in de Amerikaanse staat Florida. De Amerikaanse president Obama heeft inmiddels ook in de zuidoostelijke staat South Carolina de noodtoestand uitgeroepen. Eerder op de dag deed hij dat ook al voor Florida. Door de noodtoestand uit te roepen kunnen onmiddellijk middelen vrijgemaakt worden voor de staten.

Het oog van de "extreem gevaarlijke" storm zou de oostkust van Florida treffen. Volgens het NHC zal de storm "mogelijk desastreuze gevolgen" hebben voor de zuidoostelijke staten in de VS. Gouverneur Rick Scott miljoenen mensen opgeroepen om zich in veiligheid te brengen. "Neem geen risico's, vertrek nu", schreef hij op Twitter. "Deze storm zal je doden", zei Scott nog tijdens een persconferentie.



Pijnlijk verlies van mensenlevens

Een dergelijke waarschuwing kwam er ook van Weather Channel-veteraan Bryan Norcross, die de televisiekijkers waarschuwde dat ze het gevaar van Matthew niet mogen onderschatten. "Ga er niet van uit dat je zult overleven als je thuis blijft. Er zal enorme schade zijn en waarschijnlijk een zeer pijnlijk verlies van mensenlevens. Op basis van alles wat we weten, zal Matthew de geschiedenisboeken ingaan."



Volgens experts wordt Matthew mogelijk de zwaarste storm in Florida sinds door de storm Andrew 24 jaar geleden 65 mensen om het leven kwamen.



Dagenlange stroomonderbrekingen

De gouverneur van Florida Rick Scott heeft miljoenen mensen opgeroepen om zich in veiligheid te brengen, en waarschuwde dat de orkaan mogelijk stroomonderbrekingen kan veroorzaken die dagen kunnen duren. Scott heeft 3.500 manschappen van de National Guard ontplooid om te helpen met de evaluatie. "Neem geen risico's, vertrek nu", schreef Scott op Twitter.



DisneyWorld in Florida blijft vandaag gesloten, en ook de luchthaven van Fort Lauderdale blijft dicht.



Noodtoestand

President Barack Obama heeft eerder op de dag de noodtoestand uitgeroepen in Florida. Daarna deed hij dat ook voor de staat South Carolina. Obama heeft het Federal Emergency Management Agency (FEMA) en het Department of Homeland Security gevraagd om de hulpverlening in verband met de orkaan te coördineren. Door de noodtoestand uit te roepen kunnen onmiddellijk middelen vrijgemaakt worden voor de staat.



De gouverneur van South Carolina Nikki Haley heeft inwoners in verschillende gevarenzones via Twitter opgeroepen om hun woningen te verlaten. De gouverneur van Georgia Nathan Deal heeft dan weer de evacuatie van zes kuststeden opgelegd.



Schade

Volgens het Amerikaanse NBC News kunnen ongeveer 11 miljoen mensen in Florida getroffen worden door Matthew, en kan de schade die de orkaan veroorzaakt in Florida, Georgia en South Carolina oplopen tot 200 miljard dollar.



Door orkaan Matthew zijn in de Caraïben al honderveertig doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in Haïti. Daar is in Jérémie, de hoofdstad van het departement Grand'Anse met 30.000 inwoners, 80 procent van de gebouwen vernield, meldt de ngo Care op Twitter.