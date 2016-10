Dodental Haïti stijgt naar 842, orkaan trekt langs Florida

Door: redactie

7/10/16 - 19u00 Bron: Belga

Het dodental als gevolg van de orkaan Matthew in Haïti loopt volgens de autoriteiten op tot minstens 842. Nu het waterpeil daalt, zijn er veel extra lichamen geborgen. Ondertussen trekt de storm langs de kust van de Amerikaanse stad Florida, richting South Carolina. In Florida zitten meer dan 95.000 huishoudens zonder elektriciteit door de hevige wind. Zo'n twee miljoen Amerikanen hebben de raad gekregen om te evacueren.

© afp. © reuters. © epa. Hevige regen in Jacksonville, Florida kondigt de komst van 'monsterorkaan' Matthew aan. © afp. © getty. Haïti werd deze week hard getroffen door de orkaan, die windsnelheden haalde van 230 kilometer per uur. Veel mensen kwamen om door omwaaiende bomen, rondvliegend puin en rivieren die buiten hun oevers traden.



Reddingswerkers konden gisteren pas een afgelegen kuststad bereiken. Daar werden tientallen doden aangetroffen. Het land is extra kwetsbaar door de grote armoede en slechte infrastructuur.



Washington heeft vandaag het militaire transportschip USS Mesa Verde met 300 mariniers aan boord naar het Caraïbische eiland gestuurd om daar deel te nemen aan de hulpoperaties. Er waren al 250 Amerikaanse soldaten en negen helikopters op Haïti ontplooid.



Florida

Ook Florida maakt zich op voor de orkaan. Matthew is intussen licht afgezwakt tot categorie 3 op een schaal van 5, met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum NHC blijft Matthew echter wel "extreem gevaarlijk".



Bijna honderdduizend mensen zitten in Florida al zonder elektriciteit. 41.000 in Palm Beach Country, 16.400 in Miami-Dade en 11.000 in Broward. De autoriteiten verwachten dat dit aantal nog zal stijgen.



Intussen halen de inwoners van grote delen van het zuiden van Florida, onder andere in Miami, opgelucht adem, nu dat het erop lijkt dat de orkaan hen heeft overgeslagen. Miami is met 400.000 inwoners de grootste stad van Florida. De bevolking had zich voorbereid op een ramp zoals orkaan Andrew in 1992, toen meer dan meer dan 25.000 woningen met de grond gelijk werden gemaakt. Voorlopig beperkt de impact zich tot rukwinden en hevige regenval. Verschillende straten, geflankeerd door zandzakjes, zijn onder water gelopen.



Volgens experts volgt de storm een oostelijker pad dan werd voorspeld. In Broward Country waar de stad Fort Lauderdale ligt, is Matthew als een orkaan in de vierde categorie (windstoten tussen de 210 en 249 kilometer per uur) gedegradeerd tot tropische storm. Lees ook Honderden doden op Haïti na doortocht orkaan Matthew

Orkaan Matthew neemt snel in kracht toe, aantal doden opgelopen tot 140

Oproep aan twee miljoen inwoners: "Matthew is gevaarlijke orkaan, vertrek nu"

Orkaan Matthew is ook op satellietbeelden een monster

Avondklok If you are in an evacuation zone, please evacuate NOW. Time is running out as #Matthew approaches Florida. — Rick Scott (@FLGovScott) Thu Oct 06 00:00:00 MEST 2016 Files in Florida: mensen ontvluchten hun huizen aan de oostkust die door orkaan Matthew wordt bedreigd. © ap. In Daytona Beach, in Volusia (Florida) geldt vanaf middernacht (06.00 uur Belgische tijd) een avondklok. De avondklok is van kracht tot morgen 13.00 uur Belgische tijd, aldus de brandweer.



Net als in Florida is nu ook in South Carolina de noodtoestand afgekondigd. Autoriteiten in South Carolina roepen de bewoners op de kust te verlaten. Golven kunnen hier een hoogte van twee meter bereiken.



Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida zal vandaag deels stil liggen. Vliegmaatschappijen hebben inmiddels 2.500 vluchten geschrapt. De luchthaven is dicht.



Overigens hangt de opvolger van Matthew hangt al in de lucht: Nicole, een tropische orkaan, nu nog in de categorie 1. If you live on the west coast of the state, call your friends in the impacted areas and offer them a place to stay. — Rick Scott (@FLGovScott) Thu Oct 06 00:00:00 MEST 2016

"Desastreuze gevolgen" Iedereen behalve de hulpdiensten verlaat de oostkust van Florida. © photo news. https://t.co/3hHWMJS3X4 #live #hurricanematthew #weather #news #orlandocam #miamicam #palmbay #boytntonbeach #tituesville #florida LIVENEWS pic.twitter.com/KObPT6jrqE — The News (@NewsAndStorms) Fri Oct 07 00:00:00 MEST 2016 Volgens het Amerikaanse National Hurricane Centre zal de storm "mogelijk desastreuze gevolgen" hebben voor de zuidoostelijke staten in de VS. Gouverneur Rick Scott heeft miljoenen mensen opgeroepen om zich in veiligheid te brengen. "Neem geen risico's, vertrek nu", schreef hij op Twitter. "Deze storm zal je doden", zei Scott nog tijdens een persconferentie. Een dergelijke waarschuwing kwam er ook van Weather Channel-veteraan Bryan Norcross, die de televisiekijkers waarschuwde dat ze het gevaar van Matthew niet mogen onderschatten. "Ga er niet van uit dat je zult overleven als je thuis blijft. Er zal enorme schade zijn en waarschijnlijk een zeer pijnlijk verlies van mensenlevens. Op basis van alles wat we weten, zal Matthew de geschiedenisboeken ingaan."



Volgens het Amerikaanse NBC News kunnen ongeveer 11 miljoen mensen in Florida getroffen worden door Matthew, en kan de schade die de orkaan veroorzaakt in Florida, Georgia en South Carolina oplopen tot 200 miljard dollar. © afp.

Presidentsverkiezingen Hurricane #Matthew is a major storm. I urge everyone to follow emergency instructions and evacuate if you're told to. Stay safe Florida. -H https://t.co/zYgTH1oMbc — Hillary Clinton (@HillaryClinton) Thu Oct 06 00:00:00 MEST 2016 Praying for everyone in Florida. Hoping the hurricane dissipates, but in any event, please be careful. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Oct 06 00:00:00 MEST 2016 De orkaan kan ook gevolgen hebben voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarin 'swing state' Florida van cruciaal belang kan zijn voor de uitslag. Door Matthew zijn lokale campagneactiviteiten van zowel Clinton als Trump opgeschort. Trump riep de mensen op naar de autoriteiten te luisteren en te evacueren. Ook zei hij voor hen te bidden.



Kiezers in Florida kunnen zich tijdens de storm niet registreren: een vereiste voor Amerikanen die in november hun stem willen uitbrengen. Een verzoek door Hillary Clinton om de inschrijvingsperiode te verlegen stuitte echter op een 'njet' van gouverneur Rick Scott. Clinton wilde zich de aandacht echter niet laten afpikken door de orkaan en kocht politieke zendtijd in op een 24-weerskanaal. Na kritiek zag ze echter af van die beslissing. © ap.