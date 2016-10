Catalaans parlement keurt referendum over onafhankelijkheid goed

Door: redactie

Spanje Het parlement van de Spaanse regio Catalonië heeft zich vandaag uitgesproken voor het houden van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid, ten laatste in september 2017. Daarmee zet Barcelona de federale instanties in Madrid weer een neus.

De stemming volgde enkele uren nadat het Spaanse grondwetshof het parket had gevraagd een "strafrechtelijk onderzoek" te overwegen tegen de Catalaanse parlementsvoorzitster Carme Forcadell en tegen Francesc Homs, een andere politicus van de in Barcelona regerende coalitie.



Op 9 november 2014 had dat Grondwettelijk Hof het houden van een referendum of raadpleging over onafhankelijkheid al verboden wegens "van nul en gener legale waarde".



Het door separatisten gedomineerde parlement keurde vandaag met 72 van de in totaal 135 stemmen het voorstel van Catalaans president Carles Puigdemont goed. Ook zonder goedkeuring van Madrid (die sowieso erg twijfelachtig is), moet de volksraadpleging doorgaan.