Chloe zou een wolk van een baby krijgen. Maar dan kwamen de rode vlekken

Koen Van De Sype

6/10/16 - 22u56 Bron: The Mirror

© Instagram/Chloe Lynam .

Overgelukkig was de Engelse Chloe Lynam (18) toen ze te horen kreeg dat ze mama zou worden van een gezond zoontje. Maar haar zwangerschap zou ook een keerzijde hebben en dat zou ze sneller te weten komen dan haar lief was.

© Instagram/Chloe Lynam.

"Ik was midden in mijn zwangerschap toen het begon", vertelt de tienermama uit de buurt van Liverpool aangeslagen. "Ik kreeg plots overal rode vlekken op mijn huid, van mijn hoofd tot mijn voetzolen. Na verloop van tijd werden het pijnlijke, gapende wonden, die bedekt waren met schilferende huid. Ik leek wel een slang. Bij tijden kon ik wel gillen van de jeuk en de pijn."



Schilferig

Volgens de dokters leed ze aan een vorm van de huidziekte psoriasis, veroorzaakt door haar zwangerschapshormonen. Maar ook nu nog, tien maanden na de bevalling, is zeker de helft van haar lichaam bedekt met schilferige huid. "Het is soms moeilijk om mijn zoontje Jacob te knuffelen of hem gewoon een nieuwe pamper aan te doen. Sinds ik zes maanden geleden een behandeling ben begonnen met UV-licht, is mijn toestand wel al verbeterd."