Honderden doden op Haïti na doortocht orkaan Matthew

Door: Redactie

7/10/16 - 02u08 Bron: The Guardian, Belga

Reddingswerkers dragen een lichaam weg van een orkaanslachtoffer in Haïti. © reuters.

Het dodental in Haïti als gevolg van de orkaan Matthew is opgelopen naar 339. Donderdag stond het aantal nog op 140 doden. In het nabijgelegen Dominicaanse Republiek waren vier doden te betreuren.

Verwoeste huizen in Haïti. © reuters. Bronnen in Haïti verklaren dat vele doden geborgen zijn en dat een afgelegen kuststad nu pas bereikt kon worden door de reddingswerkers. Daar werden tientallen doden aangetroffen. De verwachting is dat het dodental nog op gaat lopen omdat de hulpdiensten niet overal kunnen komen.



Haïti werd deze week hard getroffen door de orkaan, die windsnelheden haalde van 230 kilometer per uur. Veel mensen verloren het leven door omwaaiende bomen, rondvliegend puin en rivieren die buiten hun oevers traden. Ook de noordkust van het schiereiland is zwaar getroffen. In de regionale hoofdstad Jérémie zou 80 procent van de huizen zijn verwoest. Lees ook Orkaan Matthew neemt snel in kracht toe, aantal doden opgelopen tot 140

