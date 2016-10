Dodental op Haïti na orkaan Matthew opgelopen tot 283

Door: Redactie

7/10/16 - 02u08 Bron: The Guardian, Belga

Reddingswerkers dragen een lichaam weg van een orkaanslachtoffer in Haïti. © reuters.

Het dodental als gevolg van de orkaan Matthew in Haïti is is deze nacht opgelopen naar 283. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het hulpverlenerscommittee ter plekke. Bronnen in Haïti verklaren dat veel extra doden zijn geborgen.