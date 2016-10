Onbekenden hangen gigantische vlag van Poetin aan Manhattan Bridge

Koen Van De Sype

6/10/16 - 22u04 Bron: Gothamist, Twitter

De bekende Manhattan Bridge in New York was vandaag een uur lang 'gesierd' door een gigantische vlag met een foto van de Russische president Vladimir Poetin. Daarbij stond de tekst 'vredestichter' te lezen. Wie de vlag er hing, is nog niet duidelijk. De politie haalde ze na ongeveer anderhalf uur weer weg.