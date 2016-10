Assad: "Slechts één optie voor Oost-Aleppo: rebellen verjagen"

Door: redactie

6/10/16 - 20u54 Bron: Belga

Syrisch president Bashar al-Assad. © reuters.

Geweld in Syrië Indien de rebellen die Oost-Aleppo controleren geen akkoord met de Syrische regering willen sluiten, rest het leger slechts één mogelijkheid: de terroristen het stadsdeel uitjagen. Dat heeft de Syrische president Bashar al-Assad donderdag gezegd in een interview met de Deense tv-zender TV2.

De "beste optie" voor Oost-Aleppo blijft, aldus de Syrische president, "een verzoening zoals in andere zones". Hij verwees daarmee naar andere steden of wijken, waar rebellen na het neerleggen van hun wapens vrije doorgang naar rebellengebied in het noorden van Syrië kregen. In het andere geval, is er "geen andere optie" dan het bestrijden van de rebellen tot zij Aleppo verlaten.



Sinds het leger een offensief op Oost-Aleppo is gestart, is al heel wat terrein op de rebellen heroverd.



In het interview ontkende Assad ook dat zijn leger ziekenhuizen in Oost-Aleppo viseert: "Dat is zoiets als in de eigen voet schieten". Damascus heeft ook nooit de bevoorrrading met medicijnen en voedsel geweigerd, zei Assad.



Assad ontkende tot slot dat in Syrië "niet-jihadistische" rebellen rondlopen. "En ook de gematigde oppositie is niet meer dan een mythe".