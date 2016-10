"Ik kon niet slapen": Nederlandse toerist die letterlijk stekker uit Boeddhistische ceremonie trok krijgt drie maanden dwangarbeid

Koen Van De Sype

Een Nederlands toerist is in het Aziatische Myanmar in de cel beland omdat hij een versterker had uitgetrokken die Boeddhistische gezangen uitzond tijdens een religieuze ceremonie. Volgens Klaas Haijtema (30) was hij erg moe en verstoorde de muziek zijn slaap. De man werd vandaag veroordeeld tot drie maanden dwangarbeid.

Haijtema verbleef op 23 september met zijn vriendin in een jeugdherberg in de stad Mandalay, toen een Boeddhistisch centrum vlakbij een ceremonie begon. "Ik was heel moe die avond en werd wakker gemaakt door het lawaai", vertelde hij in de rechtbank. "Ik was heel boos en dacht dat het muziek was van enkele kinderen. Ik vroeg eerst of de muziek wat zachter kon. Maar ze begrepen me niet en daarom heb ik de versterker uitgetrokken.



De man werd nu veroordeeld voor het verstoren van een religieuze bijeenkomst. Haijtema weende toen het vonnis werd voorgelezen. Hij moet naast de drie maanden dwangarbeid ook een boete betalen van omgerekend 72 euro voor het schenden van de voorwaarden van zijn toeristenvisum, dat bezoekers oplegt op de regels en gewoonten van het land te respecteren. Zijn advocaat heeft al gezegd in beroep te gaan.



Teleurgesteld

De familie van Haijtema reageert teleurgesteld, maar is ook blij dat er eindelijk duidelijkheid is, twee weken na de arrestatie van de man. "We hadden echt gehoopt dat hij vandaag vrij zou komen", vertellen zijn ouders en zijn zus Geartsje. "Het spookt de hele tijd door je hoofd. Je bent bang en hebt zenuwen. Nu is het dan toch duidelijk." Zijn vriendin is nog in Myanmar, maar zou dit weekend naar huis komen.