Exxon Mobil krijgt boete van 74 miljard dollar in Tsjaad

6/10/16 - 19u50



Een rechtbank in het Afrikaanse Tsjaad heeft Exxon Mobil veroordeeld tot het betalen van een boete van 74 miljard dollar. Dat recordbedrag is vijfmaal het bnp van het land, dat op de Human Development Index op de drie na laatste plaats staat. Daarnaast moet het Amerikaanse oliebedrijf het land ook 819 miljoen dollar in royalty's betalen. Dat meldt Bloomberg.

"We zijn het niet eens met het vonnis van de Tsjadische rechtbank, en bekijken mogelijke volgende stappen", aldus woordvoerder Todd Spitler in een verklaring per e-mail. "Dit geschil betreft een onenigheid over een belofte van de regering aan het consortium, niet over de bevoegdheid van de regering om belastingen te heffen." Over het bedrag van 74 miljard dollar wilde Spitler geen commentaar geven.



De Wereldbank schat het bruto nationaal product van Tsjaad op 13 miljard dollar.



Het Tsjadische Hooggerechtshof in hoofdstad N'Djamena zegt dat het vonnis kwam na een klacht van het ministerie van Financiën, omdat een door Exxon geleid consortium zijn belastingsverplichtingen niet zou zijn nagekomen.



De voorzitter van de rechtbank, Brahim Abbo Abakar, bevestigde het vonnis. De Tsjadische minister van Financiën Ngabo Seli Mbogo zei dat het vonnis duidelijk is, en wilde geen verdere commentaar geven.



Exxon beheert een pijplijn die ruwe olie vervoert van Tsjaad naar een terminal in Kameroen. De twee andere bedrijven die in de zaak genoemd worden zijn Chevron en het Maleisische staatsbedrijf Petroliam Nasional. Chevron verkocht zijn aandeel in Tsjaad in 2014 en wilde ook geen commentaar geven.



De scherpe daling van de olieprijzen hebben ook in Tsjaad geleid tot een economische crisis. Daarnaast kampt het land nog met de gevolgen van het geweld van de Nigeriaanse moslimterroristen van Boko Haram, die de handel met Nigeria en Kameroen bemoeilijkt.