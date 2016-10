"Negers verwaarlozen vaak hun kinderen": heibel over racistisch ezelsbruggetje in talen-app

Door: redactie

Een oefenzinnetje in een app die scholieren gebruiken om vreemde talen te leren, is bij ouders en leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in het Nederlandse Leiden in het verkeerde keelgat geschoten. Bij het Latijnse woord 'neglegere' (verwaarlozen) stond het voorbeeldzinnetje 'Negers verwaarlozen hun kinderen vaak'. De makers hebben de zin vandaag direct verwijderd, meldt het Leidsch Dagblad.