Rusland dreigt met militair geweld tegen Verenigde Staten in Syrië

6/10/16 - 18u47 Bron: Belga

Igor Konasjenkov. © YouTube.

Rusland dreigt ermee militair geweld te gebruiken tegen de Verenigde Staten als de Amerikanen stellingen van het Syrische regeringsleger bombarderen, waar ook Russische soldaten aanwezig zijn. Dat heeft de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konasjenkov, verklaard aan het Russische staatspersagentschap Tass. "We raden onze collega's in Washington aan om goed na te denken over de gevolgen van hun plannen", klonk het dreigend.

Konasjenkov reageerde daarmee naar eigen zeggen op "berichten in bepaalde westerse media" waaruit zou blijken dat Amerika luchtbombardementen op stellingen van het Syrische leger overweegt.



De woordvoerder herinnerde ook aan de - volgens Washington onbedoelde - luchtaanvallen die de door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie in september uitvoerde op stellingen van het Syrische leger in het oosten van het land. Bij die aanval kwamen meer dan 80 Syrische soldaten om. "Zoiets mag niet worden herhaald, want ook de Russische soldaten die in het gebied humanitaire hulp leveren, worden daardoor in gevaar gebracht", zei Konasjenkov daarover.



Gespannen voet

De Verenigde Staten en Rusland leven al enige tijd op gespannen voet vanwege de situatie in Syrië. De gesprekken tussen beide grootmachten over een staakt-het-vuren in Syrië werden begin deze week opgeschort nadat het grootste ziekenhuis in het belegerde, door Jabhat al-Nosra (al-Qaida) gecontroleerde oostelijke stadsdeel van Aleppo volledig vernield werd door een luchtbombardement.



Resolutie

Rusland verklaarde zich ondertussen wel "klaar om te onderhandelen" over een voorstel van resolutie dat door Frankrijk werd ingediend bij de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag verklaard na afloop van een ontmoeting met zijn Franse ambtgenoot Jean-Marc Ayrault in Moskou. Met de resolutie wil Parijs een staakt-het-vuren in Aleppo en hulp aan de noodlijdende bevolking van het belegerde stadsdeel afdwingen.